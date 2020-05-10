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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تسجل 47 وفاة و1542 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 10/مايو/2020 - 06:09 م
كورونا
كورونا
محمد عمر
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أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 1542 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد- 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية بجانب تسجيل 47 حالة وفاة.

وأوضح الوزير التركي، في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 138657 حالة حتى اليوم، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3786 حالة.

وأشار الوزير التركي، إلى أنهم سجلوا تعافي 3211 حالة جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 92691 حالة، فيما يوجد 1154 شخصا في العناية المركزة، منهم 598 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

يذكر أن حكومة الرئيس رجب أردوغان، تعرضت إلى انتقادات كثيرة لتورطها في نشر الوباء والتكتم على وجوده منذ البداية، خوفا على انهيار اقتصاد تركيا المتداعي، وسط تقارير عن وجود إصابات ووفيات أكثر مما هو معلن من قبل الحكومة.

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