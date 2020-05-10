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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

طلب التحريات حول اتهام 4 بتعذيب شاب حتى الموت بالقطامية

الأحد 10/مايو/2020 - 06:05 م
الأمن
الأمن
داليا عبد الباسط
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طلبت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام 4 أشخاص بتعذيب شاب حتي الموت بدائرة قسم القطامية خلال توقيت حظر التجوال، كما أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي المقدم محمد الألفي، رئيس مباحث قسم شرطة القطامية، بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر مكبل الأيدى والأرجل، وبه عدة كدمات متفرقة بالجسم وأثار تعذيب، وملقاة على جانب الطريق بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وعقب الانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبعمل التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، تم تحديد هوية المتهمين وتبين أنهم 4 أشخاص، وبتقنين الإجراءات القانونية نجحت قوة أمنية في ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات سابقة بينهم وبين المجني عليه، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وبالعرض علي النيابة أصدرت قرراها السابق.

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