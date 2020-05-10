نظير عياد: الصبر خُلق عظيم يحفظ الحقوق ويرتقي بالإنسان في الدنيا والدين

واصل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد حديثه عن الفضائل والأخلاق التي نحتاج إليها في مجتمعاتنا، وذلك من خلال سلسلة "بأخلاقنا نرتقي"، والتي يتم نشرها على موقع المجمع وصفحات التواصل الاجتماعي على مدار أيام الشهر الفضيل.وتناول الأمين العام في حلقة اليوم خلق الصبر والذي يتزامن مع ذكرى غزوة بدر الكبرى، وأن الصبر طريق المؤمنين ومطية الصالحين في الوصول إلى معية الله تبارك وتعالى، والوقوف على حدوده، والرضا بمقدوره، وإذا نظرنا إلى آيات القرآن الكريم فسنجد أن الصبر أحد أبواب الاستعانة، سواء كانت متعلقة بالطاعة أم بالمعصية أم بالبلاء.وأضاف عياد أن الصابر في معية الله تبارك وتعالى وفي محبته، فالصبر علامة مهمة ومضيئة للعبد الصالح، فما أحوجنا ونحن في شهر الصبر أن نتخلق بهذا الخلق فهو يدفع العبد إلى الرضا بالمقدور، والقيام بحفظ الحقوق والواجبات، والالتزام بالطاعات، والإعراض عن المعاصي، مما يدفع بعجلة المجتمع إلى التقدم، والأفراد إلى الرقي في الدنيا والدين.