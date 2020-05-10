«السجون» السعودية تستعيد حسابها على تويتر بعد تعرضه للاختراق

أعلنت المديرية العامة للسجون بالسعودية، مساء اليوم، تعرض حسابها على موقع تويتر صباح الأحد للاختراق ونشر بعض التغريدات غير الصحيحة.وقالت المديرية في بيان لها إنها استعادت الحساب وحذفت التغريدات المسيئة، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".وأعربت المديرية العامة للسجون عن اعتذارها لمتابعي حسابها على هذا الاختراق الإلكتروني، مؤكدة في الوقت ذاته اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في ذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت مسئوليته عن هذا الفعل الإجرامي، ومعالجة كافة الأسباب التي أدت إليه وبما يمنع تكراره.يذكر أن حساب تويتر التابع للمديرية العامة للسجون في السعودية تعرض للاختراق وبث شائعة كاذبة عن ولي العهد السابق، الأمير محمد بن نايف.