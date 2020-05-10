تطبيق إجراءات الحجر الصحي على شارع سيدي حبيب بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بدأت اليوم في تنفيذ إجراءات الحجر الصحي المنزلي لعدد 35 منزل بشارع سيدي حبيب بمدينة المنيا، لمدة أسبوعين، وذلك ضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.وأوضح المحافظ، أنه تم اتخاذ قرار الحجر الصحي بشارع سيدي حبيب، بعد التأٔكد من إيجابية بعض العينات، حيث تم إجراء عملية عزل للمخالطين من قبل وزارة الصحة، ويتم وضعهم الآن تحت الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوى لفئة أخرى من المواطنين، وذلك حفاظا على سلامة وأمن المواطنين.وناشد المحافظ، جميع المواطنين بالمنطقة بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مع الالتزام التام بالإجراءات المقدمة من مديرية الصحة وإتباع التعليمات حتى الانتهاء من فترة الحجر الصحي بالشارع، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.من جانبه أوضح دكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، أنه على الفور تم مخاطبة الجهات المعنية والمتخصصة لتطبيق إجراءات الحجر الصحي في شارع سيدي حبيب بالمنيا، حيث تم تحديد الموقع السكني للحالات المؤكدة ومخالطيهم، كما تم التنسيق مع إدارة المتوطنة لتنفيذ أعمال التطهير لمنازل الحالات المؤكدة ومخالطيهم، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز المنيا، بالإضافة لقيام الفريق الوقائي بالإدارة الصحية بعمل متابعة يومية للمخالطين والتأكد من إجراءات العزل المنزلي وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى تحسبا لظهور أعراض الإصابة عليهم.