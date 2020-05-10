حقيقة تهديد ضابط شرطة لأهالي الخصوص بالقليوبية

كشفت مصادر مطلعة، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، عن تهديد ضباط شرطة لأهالي قرية الخصوص في محافظة القليوبية.وأكدت المصادر أن صفحات جماعة الإخوان الإرهابية هي التي روجت لهذه الشائعة على موقع "فيسبوك"، إذ نشرت مقطع فيديو زعمت أنه لضابط شرطة حال مروره بأحد شوارع مدينة الخصوص بالقليوبية أثناء فترة الحظر، لتهديد الأهالى باستخدام ميكروفون بعدم الخروج من المنازل.وأضافت المصادر أنه بالفحص لم يستدل على ظهور أى من الضباط بمقطع الفيديو المشار إليه، وبمناظرة سيارة الشرطة بمقطع الفيديو المُشار إليها لم يستدل على أى أرقام لها، أو تبعيتها لوزارة الداخلية، وتؤكد أن هذه الفيديو مجرد كذبة إرهابية جديدة.