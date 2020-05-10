تطهير سوق مطروح الحضاري لمواجهة كورونا (صور)

أعلن اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم، عن تعقيم وتطهير سوق مطروح الحضاري في إطار خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأكد "المعداوي" استمرار أعمال التعقيم والتطهير للسيارات القادمة لمرسي مطروح في التمركزات الـ3 الثابتة شرقا وغربا وجنوبا القادم من سيوة بالإضافة إلى تكثيف حملات رش وتطهير شوارع الأحياء السكنية والعزب.وأشار إلى زيادة نشر حملات التوعية بفيروس كورونا بنشر وضع ملصقات للتعرف على طرق الوقاية منه وطرق انتشاره لتوعية المواطنين بالإضافة إلى رش المبيدات بالشوارع وتجمعات مقالب القمامة مساء.