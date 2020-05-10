ضبط دهانات وبويات منتهية الصلاحية بطامية في الفيوم

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملاتها التموينية على الأسواق، اليوم الأحد، وقامت حملة برئاسة المهندس فوزى عبدالعزيز مدير إدارة تموين طامية، والمهندس حمدى عبدالتواب رئيس الرقابة، والمفتشين، بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة التموينية.وتمكنت الحملة من ضبط كميات كبيرة من الدهانات والبويات المنتهية الصلاحية بأحد المحلات التجاريه بطامية.وتم تحرير محضر برقم 8848 جنح طامية لسنه 2020 وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.