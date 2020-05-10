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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«بنها الجامعي» تستعد للتحول لمستشفى عزل صحي

الأحد 10/مايو/2020 - 05:15 م
بنها الجامعي
بنها الجامعي
صلاح حسنى
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عقد الدكتور مصطفى القاضي رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها اجتماعا مع مسئولي إدارة المستشفيات الجامعية ببنها ورؤساء الأقسام الجراحية تم خلاله مناقشة مجموعة من القضايا الهامة المتعلقة بسير العمل بمستشفيات بنها الجامعية في هذه المرحلة الصعبة.

وناقش الاجتماع الإجراءات العاجلة التي ستتخذها مستشفيات بنها الجامعية تمهيدًا لتحويلها لمستشفى عزل صحي، وكيفية إدارة العمل بما لا يخل بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المواطنين المترددين عليهاكما تم تناول اللقاء كيفية تشغيل غرف العمليات الجديدة، والتي تم انشاؤها على أحدث طراز بنظام الكبسو.

ومن جانبه أكد مصطفى القاضي أن مستشفيات بنها الجامعية تقف على قدم وساق من أجل عبور هذه الأزمة كما أنها لن تتخلى عن مسؤوليتها الإجتماعية وواجبها الوطني تجاه المجتمع. مشيرا أنه جرى إنشاء وتجهيز 10 غرف للعمليات بالمستشفى بتكلفة 60 مليون جنيه تشمل جميع التخصصات ومزودة باحدث التقنيات

أضاف القاضي أن تلك الخطوة بهدف رفع كفاءة المستشفي وتقديم خدمة أفضل للمرضى مشيرًا أنه تم وضع خطة عمل عاجلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالمستشفي وتم مناقشتها مع الاجتماع بمسئولي إدارة مستشفيات بنها الجامعية ورؤساء الأقسام الأكلينيكية لمناقشة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

أوضح القاضي أنه تم عمل تعقيم شامل لجميع أقسام المستشفى والعنايات المركزة بمادة H2O2 ذات معدل الأمان العالي، وذلك تمهيدا لإستئناف العمل تدريجيًا بمستشفيات بنها الجامعية، كما تم التوجيه بإستئناف العمل بأقسام أستقبال النساء والأطفال مشيرا إلي إلتزام الطاقم الطبي وإحساسه بكامل المسئولية تجاه المجتمع، في تلك الظروف العصيبة التي تمر بهاالبلاد.

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