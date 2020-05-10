رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 مايو 2020 الموافق 17 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكاثوليكية: القداس قاصر على الكهنة والشمامسة

الأحد 10/مايو/2020 - 05:10 م
الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق
تريزة شنودة _ماريان رسمي
طباعة
أعلنت الكنيسة الكاثوليكية بمصر برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة، استمرار إيقاف صلوات القداس بحضور المؤمنين بكل الكنائس، على أن يقوم الآباء الكهنة بالاحتفال بالقداس يوميا، ويكون الاحتفال قاصرا على رعاة كل كنيسة واثنين أو ثلاثة من الشمامسة والمرتلين بدون حضور المؤمنين، كما يستمر قصر صلوات الجنازات على أسرة المنتقل.

وتابعت في بيان لها اليوم: "يُسمَح بالاحتفال بالأكاليل في الكنيسة فقط، على أن يلتزم العروسان بكتابة إقرار يلتزمان فيه أن يكون الحاضرون عددهم ستة أشخاص بجانب الكاهن المحتفل بالإكليل والشماس الخادم، يُسمَح بالاحتفال بسر المعمودية في الكنيسة فقط، على أن يلتزم الوالدان بعدد أربعة أشخاص بجانب الكاهن المحتفل والشماس الخادم".

وأشارت إلى أنه يتم تعليق كل الأنشطة الصيفية بالكنائس بما فيها الندوات والرحلات والمؤتمرات الصيفية لحين إشعار أخر، موضحة:"نواصل الصلاة من أجل الأطباء وأفراد التمريض وكل الذين يتطوعون بالجهد والمال والأماكن لعلاج المرضى، ليكافئهم الرب على تعبهم ويحفظهم من كل شر، ليتحد الجميع بالصلاة مع قداسة البابا فرنسيس من أجل طلب البركات للبشرية في يوم الأخوة الإنسانية يوم 14 مايو 2020".

موضوعات متعلقة

حمو بيكا ضحية «رامز مجنون رسمي» اليوم

وزيرة الصحة عن زيادة مصابى كورونا «الدولة عملت اللى عليها»

«بعد دور الفنان أحمد الرافعي».. لماذا يبتسم الإرهابيون؟

قبل إقرارها رسميًا.. تعرف على عقوبة عدم ارتداء الكمامة

الصور

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

image description

آخر قمر عملاق فى 2020

image description

استمرار سوق قرية المتانية في العياط

الأكثر قراءة

مصر تزيد ربع مليون نسمة في «شهور كورونا»

حقيقة إصابة جميع الموظفين ببنك القاهرة فرع طلعت حرب بفيروس كورونا

حمو بيكا ضحية «رامز مجنون رسمي» اليوم

مصرع زعيم «عصابة سلاح» فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسيوط

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

أغرب حكاية عن فوازير رمضان.. قدمها فنان كبير بـ«بدلات رقص وملايات لف»

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

ألمانيا: لا مشكلة في زيارة الأجداد مع الالتزام بقواعد السلامة الصحية

منوعات

طريقة رفع البحث على المنصة التعليمية إدمودو Edmodo

لا مكان لمرضى جدد.. كورونا يعصف بالمكسيك

راكب أمواج ينجو من هجوم قرش في أستراليا

باحثون: «الأرض» قد تتعرض لدرجات حرارة تتجاوز التحمل البشرى

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا وضرورة تعبئة الموارد المحلية
د. منى حلمى
مات بكِلية متعددة الأكياس.. وعاش بشخصية متعددة المواهب
ماجد حبته
كورونا قد يصبح وديعًا!
د.أحمد الخميسى
توماس راسل.. مذكرات حكمدار القاهرة
المزيد

الثقافة

بيت الست وسيلة ينظم أمسية «أون لاين».. الليلة

«ثقافة الأردن» تعلن أسماء الفائزين فى «موهبتى من بيتى»

كيفية عمل فانوس رمضان في المنزل (فيديو)

«النسوية للرجال» قريبًا عن دار العربي للنشر