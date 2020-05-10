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الأحد 10 مايو 2020 الموافق 17 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط موظف ببريد سوهاج لتجميع 2 مليون جنيه من مدخرات العملاء

الأحد 10/مايو/2020 - 05:02 م
ضبط
ضبط
مصطفى علم الدين
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد من ضبط موظف بمكتب بريد طهطا شمال محافظة سوهاج لقيامه بالتعاون مع شقيقه الذى يعمل معلما للتربية الرياضية وحاليا يعمل بإحدى الدول العربية بتجميع مدخرات العاملين بالخارج من خلال المتهم الثانى وتحويله فى شكل حوالات بريدية على المتهم الأول وذلك بما لا يتناسب مع طبيعة نشاطه بالمخالفة للقانون.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد مفادها قيام "ب. م. ف" بتلقى مبالغ مالية كبيرة لا تتناسب مع طبيعة نشاطه وذلك بالمخالفة للقانون، حيث أن المذكور يعمل بإحدى مكاتب البريد، وتلقى مبالغ مالية محولة وصلت حوالى 2 مليون جنيه.

وتم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد صلاح أبو سحلى مدير فرع جنوب الصعيد وتبين من خلال التحريات التي ترأسها العقيد راشد سالم مفتش الإدارة قيام "ا.م. ف" معلم تربية رياضية ويعمل حاليا بإحدى الدول العربية وشقيقه "ب..م" ويعمل فرازا بمكتب بريد طهطا ويقيمان بدائرة مركز ساقلته سوهاج بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج من خلال قيام الأول المتواجد بالخارج بتجميع العملات الأجنبية من العاملين المصريين.

ويقومون استبدالها من خلال شركات الصرافة هناك وإرسالها للثانى بحولات بنكية أو مع العائدين من الخارج ليقوم الثانى بدوره باستلام تلك المبالغ وتسليمها لذوي العاملين المصريين بقريته والبلاد المجاورة لها نقدا أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة 1%، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملا من أعمال البنوك والجهاز المصرفى.

وأضاف التحريات قيام المتحرى عنهما بممارسة ذلك النشاط منذ فترة وأن حجم تعاملاتهما تجاوز 2 مليون جنيه خلال عام وأن عدد العملاء زاد عن 150 عميلا، وتم ضبط المتحرى عنه الثانى وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول وقدم كشفا بريديا يفيد حجم تعاملاته وعدد عملائه، تم تحرير محضرا بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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