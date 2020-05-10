وقت الصلاة 2020 في محافظات مصر.. كيفية تحديد اتجاه القبلة

وقت الصلاة 2020

مواقيت صلاة القاهرة

موعد رفع آذان فريضة صلاه الفجر 3:27 ص

موعد رفع آذان فريضة صلاة الظهر 11:51 ص

موعد رفع آذان فريضة صلاة العصر 3:28 م

موعد رفع آذان فريضة صلاة المغرب 6:39 م

موعد رفع آذان فريضة صلاة العشاء 8:04 م



مواقيت صلاة الاسكندرية

صلاة الفجر 3:28 ص

صلاة الظهر 11:56 ص

صلاة العصر 3:35 م

صلاة المغرب 6:45 م

صلاة العشاء 8:13 م



مواقيت صلاة الإسماعيلية

صلاة الفجر 3:21 ص

صلاة الظهر 11:47 ص

صلاة العصر 3:25 م

صلاة المغرب 36: 6 م

صلاة العشاء 8:02 م

مواقيت صلاة شرم الشيخ

صلاة الفجر 3:21 ص

صلاة الظهر 11:39 ص

صلاة العصر 3:12 م

صلاة المغرب 6:23 م

صلاة العشاء 7:46 م



مواقيت صلاة أسوان



موعد رفع آذان فريضة صلاة الفجر 3:35 ص

موعد رفع آذان فريضة صلاة الظهر 11:45 ص

موعد رفع آذان فريضة صلاة العصر 3:12 م

موعد رفع آذان فريضة صلاة المغرب 6:25 م

موعد رفع آذان فريضة صلاة العشاء 7:45 م



كيفية تحديد اتجاه القبلة

الكثير من المسلمين في جميع انحاء العالم يبحثون عند وقت الصلاة 2020 وكيفية تحديد اتجاه القِبلة ومغادره بلادهم الي بلاد اخري عن اتجاه القبله لانه يعتقد البعض بانه لا تصح الصلاه الا بمعرفه اتجاه القبله، فأجبت الأفتاء المصرية في ذلك ان المصلي يجعل أذنه اليسرى باتجاه مطلع الشمس وبذلك يكون متجهًا للقبلة، فهذا صحيح، ولكن ليس في كل مصر، بل إلى قرب محافظة المنيا، ثم بعدها ينبغي الانحراف عن ذلك أكثرَ جهةَ الشرق.



وقال الله تعالي «قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ»، [ سورة البقرة: الآية 144].





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