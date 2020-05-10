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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«أزهري» يناشد بضرورة تكاتف المسلمين في اليوم العالمي للصلاة

الأحد 10/مايو/2020 - 04:56 م
الشيخ الشحات العزازى
الشيخ الشحات العزازى
رباب الأهواني
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ناشد الشيخ الشحات العزازى من علماء الأزهر الشريف، كل المسلمين بضرورة التكاتف في اليوم العالمى للصلاة الذى تم تحديده 14 مايو الجارى، من أجل أن يرفع الله غمة فيروس كورونا من العالم، مشددا ًعلى ضرورة التقرب من الله وسؤاله الدعاء من أجل أن يذهب الغمة عن المسلمين.

وأضاف "العزازي"، خلال لقائه ببرنامج "نور النبى"، المذاع على قناة صدى البلد، والذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق، أنه من الضروري قبل أي دعاء أن نثني على الله وعلى نبيه أولا ثم نسأله في الدعاء أن يرفع الغمة عن العالم، حيث الوارد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة البدء بالثناء على الله قبل الدعاء.

وفى وقت سابق أكد الشيخ الشحات العزازي، أهمية اتفاق رجال الدين على مستوى العالم على اليوم العالمى للصلاة لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن كل دول العالم أصبحت تعى خطورة على الفيروس، وضرورة مواجهته بكافة السبل والتضرع إلى الله عز وجل من أجل أن يخلثنا من هذا الوباء.

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