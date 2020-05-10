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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

علي باباجان: حكومة أردوغان ارتكبت أخطاء جسيمة بحق الاقتصاد

الأحد 10/مايو/2020 - 04:56 م
أردوغان
أردوغان
آية حسني
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وجه رئيس حزب الديمقراطية والتقدم والاقتصادي التركي البارز علي باباجان، انتقادات حادة للسياسات الاقتصادية لحكومة حزب العدالة والتنمية، لافتا أن الحكومة نقلت الميزانيات الاحتياطية في البنك المركزي إلى خزانة الدولة وأنفقتها.

ويعرف "باباجان" بأنه مهندس النهضة الاقتصادية التركية خلال فترة توليه منصب وزير الاقتصاد، وفي ضوء ذلك أكد أن حكومة حزب العدالة والتنمية ارتكبت أخطاء كبيرة بحق الاقتصاد وتستمر في ارتكاب المزيد.

وأشار باباجان في تصريحاته إلى أن هيكل الاقتصاد التركي كان ضعيفًا حتى قبل الأزمة الحالية (فيروس كورونا)، لافتًا إلى أن البنك المركزي التركي أنفق كميات كبيرة من احتياطات النقد الأجنبي في الفترة الأخيرة لدعم الليرة.

باباجان اتهم البنك المركزي التركي في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية بتقليص احتياطات النقد الأجنبي إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرًا إلى أنه أفقد الاقتصاد التركي مصداقيته.

وأوضح أن التدخلات الكثيرة للحكومة في سياسات البنك المركزي وغياب استقلاله، وتآكل الكيانات المؤسسية في تركيا، وفقدان الثقة والمصداقية في البنك المركزي جميعها أزمات كبيرة تواجه الاقتصاد التركي.

ولفت باباجان إلى أن الميزانية الاحتياطية وأرباح البنك المركزي خلال 2019 تم إنفاقها كاملة خلال شهر يناير (2019).

ومؤخرًا توقعت وكالة ستنادرز أند بورز للتصنيف الائتماني أن تدفع جائحة فيروس كورورنا الاقتصاد التركي إلى الركود، وترفع من عجز الموازنة إلى ما يقرب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

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