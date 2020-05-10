165 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد إجمالي الإصابات إلى 5723 خلال 24 ساعة، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".كما سجلت 8 وفيات جديدة، ليرتفع العدد إلى 502 وفاة، أما حالات الشفاء فوصلت لـ132 حالة، ليصل الإجمالي إلى 2678 حالة.يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.