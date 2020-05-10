فتح المساجد في السليمانية العراقية بعد انحسار كورونا

قررت محافظة السليمانية العراقية، إعادة فتح مساجدها بعد أن أغلقت أبوابها منذ مارس الماضي لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.وقال محافظ السليمانية هفال أبو بكر- في بيان اليوم الأحد - إنه تقرر فتح أبواب المساجد في السليمانية أمام المصلين، مقترحا على وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق رفع حظر التجوال بين المحافظات والوحدات الإدارية في الإقليم، بما يشمل رفع حظر التجوال الليلي والسماح للمواطنين بالتنقل لتعود الحياة إلى طبيعتها.