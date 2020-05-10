برلمانية: السيسي لا يهتم إلا بمصلحة بلاده وتطلعات شعبه

أشادت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بجولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد التي شملت منطقة محور الحضارات بمشروع التطوير الشامل لمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة، بهدف استعادة الوجه الحضارى للمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحي متطور.وقالت النائبة - في بيان اليوم - إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يهتم إلا بمصلحة بلاده وهموم شعبه، في الوقت الذي يتابع فيه آخر تطورات مجابهة فيروس كورونا، نجد الرئيس عبدالفتاح السيسي ينزل بنفسه إلى مواقع وميادين العمل للوقوف على سير العمل بالمشروعات القومية، وهي رسالة في غاية الوضوح، أن مصر عازمة وبقوة على استكمال مسيرتها التنموية.ولفتت إلى أن الرئيس السيسي، يقدم نموذجًا جديدًا في القيادة التي لم تعتاد عليه مصر من قبل، فلا يكتف بمتابعة سير العمل عبر تقارير أو لقاءات مع المسؤولين المعنيين، وإنما يتفقد بنفسه حجم ماتم تنفيذه.وحرص الرئيس السيسي خلال جولته التفقدية على التحدث مع المهندسين والعاملين بتلك المشروعات بشأن ضرورة التشديد على تطبيق إجراءات الوقاية الصحية لضمان سلامة العمالة بمواقع الإنشاء لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.