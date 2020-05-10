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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مقترح برلماني بمنح قروض ميسرة بدون فوائد لدعم المرأة المعيلة

الأحد 10/مايو/2020 - 04:41 م
النائب صلاح شوقي
النائب صلاح شوقي عقيل
إسلام نصير
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اقترح النائب صلاح شوقي عقيل، عضو مجلس النواب عن دائرة طما بمحافظة سوهاج، دعم المرأة المعيلة عبر منحها قروض ميسرة بدون فوائد، لإعانتها على مواجهة متطلبات الحياة، بما يكفل توفير حياة كريمة لها ولأسرتها.

وأوضح عقيل، في مقترحه اليوم،" أن المرأة المصرية، هي أيقونة الكفاح والتحدي، تسعى إلى خدمة بلدها بكل ما أوتيت من قوة، وفي جميع ميادين العمل أثبتت تفوقها وجدارتها، فكانت مثالًا يحتذى به، وهو مالم يكن سيحدث لولا وجود دعم وإرادة قوية لتمكين المرأة المصرية".

ولفت "نائب طما" إلى "أن المرأة المعيلة في صعيد مصر، علينا أن نرفع لها القبعة، ونقف لها تقديرًا واحترامًا، فهي من فقدت زوجها، وأصبحت المسؤولة عن تربية الأسرة وتوفير متطلباتها، وأشد حرصًا على تعليم أبنائها، فأخرجت لنا نماذج مشرفة تخدم بلدها".

وأكد على "أهمية دعم المشروعات الصغيرة للمرأة المعيلة عبر التسويق والترويج لمنتجاتهم، أو تمويلها، وتهيئة الظروف التي تساعدها على الإنتاج، ومنحهم قروض ميسرة دون فوائد، بما يسمح بتوسيع خيارات العمل أمامها".

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