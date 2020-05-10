برلمانية تشيد بتصديق الرئيس على قانون أصحاب المعاشات

قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتصديق على قانون رقم 25 لسنة 2020 لأصحاب معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة، أثلج قلوب أصحاب المعاشات، مؤكدة انحياز الرئيس لأصحاب المعاشات فى كل وقت.وأوضحت "درويش" -في بيان اليوم- أن الرئيس السيسى يتضامن دائما مع أصحاب المعاشات وينتصر لهم، وهذا يؤكد على معرفة الرئيس بهموم المواطنين بصفة عامة وأصحاب المعاشات بصفة خاصة، لافتة إلى أن هذا القانون يستهدف تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم.وتابعت أنه يهدف إلى التماشي مع ما درجت عليه القوانين المتعاقبة للعلاوة بزيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة، وصرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى عن خمس سنوات، وتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات فى ما قبل وبعد 1 7 2006.وأضافت أن عدد الحالات المستفيدة من القانون حوالى 2.4 مليون وأن تكلفة صرف العلاوات الخاصة 7 مليارات جنيه سنويا، وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم أجمع إلى أن الرئيس لم يتوانى لحظة واحدة فى خروج هذا القانون، فهو قرار حكيم من رئيس حكيم.