بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد المرشحين لمسابقة «إيفاد»

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد أسماء المرشحين للإيفاد خلال شهر رمضان المقبل، للقراء والأئمة المذكورين بعد، من أوائل مسابقة "إيفاد" رمضان لهذا العام، وكذلك الذين لم يتمكنوا من السفر في شهر رمضان العام الماضي، وأوائل مسابقة الأئمة القراء في صلاة التراويح، وأوائل المسابقة الثقافية الكبرى، وأول مسابقة اللغة العربية، وعددهم 44 موفدا، وذلك على النحو التالي:أولا: القراء المرشحون للإيفاد من مسابقة إيفاد قراء رمضان لهذا العام 1441، وعددهم 17 قارئا:إبراهيم سيد احمد احمد الرخاوي، الغربية.كمال محمد على عبدالرحيم. سوهاج.طه عبد الستار السيد خطاب، الشرقيةابراهيم يوسف ابراهيم حمادي، البحيرةمحمود سليمان السيد عبد الصمد، الجيزةابراهيم محمد محى الدين ابراهيم، البحيرةعبدالعليم طه عبدالعظيم على، بني سويفمحمد السعيد عبدالمطلب خلف الله، الغربيةمحمود احمد السعيد عبدالحفيظ محمود، الجيزةمحمود حمدان محمد غلاب، الغربيةمحمد صلاح عبدالقادر تاج الدين، البحيرةصبرى محمد عبدالكريم محمد الزغلي، الشرقيةياسر ابوالقاسم عبداللطيف جادالكريم، قناحسن شحاته عثمان جمعه، الدقهليةالسيد محمد عبدالقادر علي، القاهرةاحمد محمد محمد محمد الفرحاتي، القليوبيةمحمد عبدالله باهى والى، البحيرةثانيا: القراء المرشحون للإيفاد من مسابقة "إيفاد" رمضان العام الماضي:أحمد سيد أحمد عبدالحكيم شبانه، الدقهليةربيع أحمد أحمد عثمان، بنى سويفمحمود محمد عبدالسلام عبدالله، القاهرةأحمد السيد صديق غريب، الشرقيةثالثا: القراء المرشحون من الأئمة القراء في صلاة التراويح:أحمد سعد عباس محيسن، البحيرةمحمد السيد أبوهاشم أحمد مكى، الإسماعيليةرابعا: الأئمة المرشحون للإيفاد من مسابقة إيفاد أئمة رمضان لهذا العام 1441:احمد عبد المنعم عبد الله عثمان، الفيومفهمي احمد فهمي عبد العزيز، المنياطارق محي الدين محمد الطواب، المنوفيةإسلام كمال محمد بدادة، البحيرةعلى مصطفى عبدالهادى محمد، المنياسمير فوزي عبدالله عبدالعزيز سلامة المنوفيةصابر محمود عبدالمولي عبدالكريم، الفيومعبدالحميد محمد إبراهيم السنهوري، البحيرةحسن شعبان سيد أبو بكر، الفيومالسعيد السيد عبدالجواد الشربينى، كفر الشيخرجائي احمد محمد الشرنوبي، الغربيةعبدالنبى محمد أبو جوهر، الغربية