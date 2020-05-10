بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد المرشحين لمسابقة «إيفاد»
الأحد 10/مايو/2020 - 04:39 م
أميرة العنانيطباعة
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد أسماء المرشحين للإيفاد خلال شهر رمضان المقبل، للقراء والأئمة المذكورين بعد، من أوائل مسابقة "إيفاد" رمضان لهذا العام، وكذلك الذين لم يتمكنوا من السفر في شهر رمضان العام الماضي، وأوائل مسابقة الأئمة القراء في صلاة التراويح، وأوائل المسابقة الثقافية الكبرى، وأول مسابقة اللغة العربية، وعددهم 44 موفدا، وذلك على النحو التالي:
أولا: القراء المرشحون للإيفاد من مسابقة إيفاد قراء رمضان لهذا العام 1441، وعددهم 17 قارئا:
إبراهيم سيد احمد احمد الرخاوي، الغربية.
كمال محمد على عبدالرحيم. سوهاج.
طه عبد الستار السيد خطاب، الشرقية
ابراهيم يوسف ابراهيم حمادي، البحيرة
محمود سليمان السيد عبد الصمد، الجيزة
ابراهيم محمد محى الدين ابراهيم، البحيرة
عبدالعليم طه عبدالعظيم على، بني سويف
محمد السعيد عبدالمطلب خلف الله، الغربية
محمود احمد السعيد عبدالحفيظ محمود، الجيزة
محمود حمدان محمد غلاب، الغربية
محمد صلاح عبدالقادر تاج الدين، البحيرة
صبرى محمد عبدالكريم محمد الزغلي، الشرقية
ياسر ابوالقاسم عبداللطيف جادالكريم، قنا
حسن شحاته عثمان جمعه، الدقهلية
السيد محمد عبدالقادر علي، القاهرة
احمد محمد محمد محمد الفرحاتي، القليوبية
محمد عبدالله باهى والى، البحيرة
ثانيا: القراء المرشحون للإيفاد من مسابقة "إيفاد" رمضان العام الماضي:
أحمد سيد أحمد عبدالحكيم شبانه، الدقهلية
ربيع أحمد أحمد عثمان، بنى سويف
محمود محمد عبدالسلام عبدالله، القاهرة
أحمد السيد صديق غريب، الشرقية
ثالثا: القراء المرشحون من الأئمة القراء في صلاة التراويح:
أحمد سعد عباس محيسن، البحيرة
محمد السيد أبوهاشم أحمد مكى، الإسماعيلية
رابعا: الأئمة المرشحون للإيفاد من مسابقة إيفاد أئمة رمضان لهذا العام 1441:
احمد عبد المنعم عبد الله عثمان، الفيوم
فهمي احمد فهمي عبد العزيز، المنيا
طارق محي الدين محمد الطواب، المنوفية
إسلام كمال محمد بدادة، البحيرة
على مصطفى عبدالهادى محمد، المنيا
سمير فوزي عبدالله عبدالعزيز سلامة المنوفية
صابر محمود عبدالمولي عبدالكريم، الفيوم
عبدالحميد محمد إبراهيم السنهوري، البحيرة
حسن شعبان سيد أبو بكر، الفيوم
السعيد السيد عبدالجواد الشربينى، كفر الشيخ
رجائي احمد محمد الشرنوبي، الغربية
عبدالنبى محمد أبو جوهر، الغربية
أولا: القراء المرشحون للإيفاد من مسابقة إيفاد قراء رمضان لهذا العام 1441، وعددهم 17 قارئا:
إبراهيم سيد احمد احمد الرخاوي، الغربية.
كمال محمد على عبدالرحيم. سوهاج.
طه عبد الستار السيد خطاب، الشرقية
ابراهيم يوسف ابراهيم حمادي، البحيرة
محمود سليمان السيد عبد الصمد، الجيزة
ابراهيم محمد محى الدين ابراهيم، البحيرة
عبدالعليم طه عبدالعظيم على، بني سويف
محمد السعيد عبدالمطلب خلف الله، الغربية
محمود احمد السعيد عبدالحفيظ محمود، الجيزة
محمود حمدان محمد غلاب، الغربية
محمد صلاح عبدالقادر تاج الدين، البحيرة
صبرى محمد عبدالكريم محمد الزغلي، الشرقية
ياسر ابوالقاسم عبداللطيف جادالكريم، قنا
حسن شحاته عثمان جمعه، الدقهلية
السيد محمد عبدالقادر علي، القاهرة
احمد محمد محمد محمد الفرحاتي، القليوبية
محمد عبدالله باهى والى، البحيرة
ثانيا: القراء المرشحون للإيفاد من مسابقة "إيفاد" رمضان العام الماضي:
أحمد سيد أحمد عبدالحكيم شبانه، الدقهلية
ربيع أحمد أحمد عثمان، بنى سويف
محمود محمد عبدالسلام عبدالله، القاهرة
أحمد السيد صديق غريب، الشرقية
ثالثا: القراء المرشحون من الأئمة القراء في صلاة التراويح:
أحمد سعد عباس محيسن، البحيرة
محمد السيد أبوهاشم أحمد مكى، الإسماعيلية
رابعا: الأئمة المرشحون للإيفاد من مسابقة إيفاد أئمة رمضان لهذا العام 1441:
احمد عبد المنعم عبد الله عثمان، الفيوم
فهمي احمد فهمي عبد العزيز، المنيا
طارق محي الدين محمد الطواب، المنوفية
إسلام كمال محمد بدادة، البحيرة
على مصطفى عبدالهادى محمد، المنيا
سمير فوزي عبدالله عبدالعزيز سلامة المنوفية
صابر محمود عبدالمولي عبدالكريم، الفيوم
عبدالحميد محمد إبراهيم السنهوري، البحيرة
حسن شعبان سيد أبو بكر، الفيوم
السعيد السيد عبدالجواد الشربينى، كفر الشيخ
رجائي احمد محمد الشرنوبي، الغربية
عبدالنبى محمد أبو جوهر، الغربية