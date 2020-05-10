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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

توقيع بروتوكول «بنت الملك» بين الكنيسة الأرثوذكسية و«بنك ناصر»

الأحد 10/مايو/2020 - 04:38 م
تواضروس
تواضروس
تريزة شنودة _ماريان رسمي
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تم خلال اللقاء توقيع بروتوكول التعاون بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وبنك ناصر الاجتماعي فيما يخص مشروع "بنت الملك" الذى يهدف إلى إصدار دفاتر توفير خاصة لزواج الفتيات القاصرات عند بلوغهن سن الزواج ممن تساهم الكنيسة في دعمهن بالاشتراك مع أسرة الفتاة والراغبين في تقديم الدعم والمساعدة من أبناء الكنيسة، مما يسهم في تدبير احتياجات الفتيات المقبلات على الزواج بشكل لائق.

قام بتوقيع العقد من جانب الكنيسة نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة والمشرف على أسقفية الخدمات ومن جانب بنك ناصر الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

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