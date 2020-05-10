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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

آرب نيوز: قطر لديها أعلى معدلات الإصابة بكورونا في العالم

الأحد 10/مايو/2020 - 04:38 م
قطر
قطر
آية حسني
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أعتبرت صحيفة "آرب نيوز" البريطانية، في تقرير لها، أن العمال الوافدين في قطر يواجهون ظروف قاسية للغاية، لافتة أن تلك الظروف تكشف عن الوجه القبيح للنظام القطري.

ولفت تقرير الصحيفة البريطانية، إلى تحقيق صحيفة الجارديان الذي كشفت خلاله عن أزمة إنسانية كبرى لا يمكن الصمت تجاهها، فحتى أبسط حقوق العمال وهو الطعام لا تسمح لهم الشركات القطرية بالحصول عليهم ما اضطرهم للتسول.

وأضافت أن معظم المصابين من فيروس كورونا في قطر هم من العمال، ولا تكشف الدولة الخليجية عن عددهم الحقيقي.

كما أشارت إلى أن قطر بات لديها واحدة من أعلى معدلات الإصابة في العالم بالنسبة لعدد سكانها.

وأكدت الصحيفة أنه على الرغم من على الرغم من الثروة الهائلة التي تتمتع بها قطر باعتبارها واحدة من أغنى دول العالم، إلا أن العمال فيها يعانون من أوضاع إنسانية كارثية فهو يحصلون على أجور متدنية ولا يحصلون عليها في الكثير من الأحيان، حيث تخلى أصحاب العمل عنهم.

وتابعت أن الأوضاع السيئة اضطرت بعض العمال إلى التوسل إلى أصحاب العمل والجمعيات الخيرية للحصول على الطعام.

وأضافت أن جماعات حقوق الإنسان قد أثارت مرارًا وتكرارًا المخاوف بشأن انتشار الفيروس من خلال معسكرات العمل، لا سيما في المنطقة الصناعية في ضواحي الدوحة.

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