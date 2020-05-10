مجدي كامل يكشف علاقته بكرة القدم في «الوش التاني» مع شوبير

يحل الفنان مجدي كامل ضيفًا على حلقة اليوم من برنامج "الوش التاني" الذي يقدمه الكابتن أحمد شوبير على راديو ONsport FM.ويكشف "مجدي" خلال الحلقة عن تفاصيل حياته الفنية وأبرز المواقف التي مر بها خلال مسيرته، بالإضافة إلى حديثه عن علاقته بكرة القدم والنادي المفضل له الذي يقوم بتشجيعه، كما يكشف عن مشاريعه الفنية المقبلة.يذكر أن أخر أعمال مجدي كامل كانت الجزء الثالث مسلسل "البيت الكبير" وهو بطولة لوسى، وريم هلال، وحجاج عبد لعظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخرى، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وأحمد النقلى، ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى.يرصد المسلسل قضايا المرأة في الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر، وغيرها من المشاكل الاجتماعية التي لا تزال تفرض نفسها بقوة على محافظات الوجه القبلي.