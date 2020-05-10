ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق مصنع أحبار برج العرب

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بمصنع لصناعة الأحبار ومستلزمات الطباعة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المسؤلين عن الحريق.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بورود بلاغا بنشوب حريق بمصنع بمصنع "سيزا" للأحبار ومواد طباعة بالقطعة رقم 30 بلوك 19 بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة برج العرب الجديدة.علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية و5 سيارات إطفاء الي مكان الواقعة، تم السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى المصانع المجاورة، دون حدوث إصابات، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث ماس كهربائي، تحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة التحقيقات.