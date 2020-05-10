رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 مايو 2020 الموافق 17 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

المراكز الإسلامية بأوروبا تعلن مشاركتها في الصلاة من أجل الإنسانية

الأحد 10/مايو/2020 - 04:30 م
الهيئة الأوروبية
الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية
أميرة العناني
طباعة
أعلنت الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية ترحيبها بمبادرة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للصوم والصلاة والدعاء يوم الخميس المقبل 14 مايو، من أجل أن يرفع الله وباء كورونا عن الإنسانية.

ودعا رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية مهاجري زيان في تصريح له الجاليات المسلمة في أوروبا إلى المشاركة في الدعاء الجماعي بالخير واللطف، موضحًا أن الظروف الحالية تحتم على الجميع التضامن لمواجهة جائحة كورونا، ومبديًا ترحيبه باسم المراكز الإسلامية والجاليات المسلمة في أوروبا بهذه المبادرة الإنسانية.

وأضاف زيان إن هذه المبادرة هي فرصة لتجسيد وثيقة الأخوة الإنسانية، ولدعوة الجميع لوقف النزاعات، والتصدي لمشاعر الكراهية، وتفعيل السلام العالمي، كما أنها تعطي صورة لمخالفة لما يروج وينشر بأن الأديان مصدر تأجيج الكراهية والعنف والتطرف والتعصب.

يذكر أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية كانت قد أصدرت بيانًا دعت فيه القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم للصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14مايو 2020، وأعلن قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد الكبير من الشخصيات الدينية والسياسية والمجتمعية ترحيبهم ومشاركتهم في هذا الحدث العالمي.

موضوعات متعلقة

حقيقة إصابة جميع الموظفين ببنك القاهرة فرع طلعت حرب بفيروس كورونا

بدء التسجيل إلكترونيًا لحجز 2662 وحدة بـ«سكن مصر» في 8 مدن جديدة

انفجار ناقلة وقود فى العاشر من رمضان والسائق يتجنب كارثة (صور)

«بعد دور الفنان أحمد الرافعي».. لماذا يبتسم الإرهابيون؟

الصور

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

image description

آخر قمر عملاق فى 2020

image description

استمرار سوق قرية المتانية في العياط

الأكثر قراءة

مصر تزيد ربع مليون نسمة في «شهور كورونا»

حقيقة إصابة جميع الموظفين ببنك القاهرة فرع طلعت حرب بفيروس كورونا

حمو بيكا ضحية «رامز مجنون رسمي» اليوم

مصرع زعيم «عصابة سلاح» فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسيوط

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

أغرب حكاية عن فوازير رمضان.. قدمها فنان كبير بـ«بدلات رقص وملايات لف»

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

ألمانيا: لا مشكلة في زيارة الأجداد مع الالتزام بقواعد السلامة الصحية

منوعات

طريقة رفع البحث على المنصة التعليمية إدمودو Edmodo

لا مكان لمرضى جدد.. كورونا يعصف بالمكسيك

راكب أمواج ينجو من هجوم قرش في أستراليا

باحثون: «الأرض» قد تتعرض لدرجات حرارة تتجاوز التحمل البشرى

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا وضرورة تعبئة الموارد المحلية
د. منى حلمى
مات بكِلية متعددة الأكياس.. وعاش بشخصية متعددة المواهب
ماجد حبته
كورونا قد يصبح وديعًا!
د.أحمد الخميسى
توماس راسل.. مذكرات حكمدار القاهرة
المزيد

الثقافة

بيت الست وسيلة ينظم أمسية «أون لاين».. الليلة

«ثقافة الأردن» تعلن أسماء الفائزين فى «موهبتى من بيتى»

كيفية عمل فانوس رمضان في المنزل (فيديو)

«النسوية للرجال» قريبًا عن دار العربي للنشر