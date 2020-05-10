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الأحد 10 مايو 2020 الموافق 17 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تؤكد التزامها بدعم برنامج الأغذية العالمي

الأحد 10/مايو/2020 - 04:30 م
الشيخ عبد الله بن
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان
أ.ش.أ
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أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، التزام دولة الإمارات بدعم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لدعم جهودها في مساعدة الدول لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأعرب وزير الخارجية الإماراتي- في رسالة وجهها إلى ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي وفقا لوكالة أنباء الإمارات اليوم الأحد - عن تقدير بلاده العميق للجسر الجوي المشترك بين الإمارات وبرنامج الأغذية العالمي الذي أنشئ في الأيام الأخيرة لضمان استمرارية سلسلة التوريد للشحنات والخدمات الطبية والإنسانية الأساسية اللازمة في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأفريقيا.

وأضاف أن الاتفاقية تشكل جزءًا أساسيًا من التزام الإمارات بالتضامن العالمي في محاولة التصدي لوباء كوفيد-19، مؤكدا تنسيق دولة الإمارات مع المنظمات الدولية لتسهيل تسليم الشحنات الإنسانية، حيث قامت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بتجهيز وإرسال 80% من الشحنات المرسلة من منظمة الصحة العالمية والتي تتضمن معدات الحماية الشخصية إلى 98 دولة حول العالم من خلال 132 شحنة.

وأشار إلى تقديم الإمارات للمساعدات الطبية والغذائية المنقذة للحياة للدول المحتاجة.. حيث أرسلت حتى اليوم أكثر من 455 طنًا من المساعدات إلى أكثر من 41 دولة، لتعزيز جهود نحو 455 ألفا من العاملين في القطاع الطبي.

وجدد تعهد الإمارات بمواصلة تعزيز التعاون مع برنامج الأغذية العالمي والمنظمات الدولية الأخرى من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز جهود المجتمعات الهشة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

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