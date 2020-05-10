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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تستضيف مؤتمر المانحين لليمن بمشاركة الأمم المتحدة

الأحد 10/مايو/2020 - 04:29 م
السعودية
السعودية
وكالات
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تنظم المملكة العربية السعودية مؤتمر المانحين لليمن 2020، 2 يونيو القادم، بمشاركة الأمم المتحدة، وسوف يعقد المؤتمر افتراضيًا برئاسة المملكة.

وتأتي دعوة المملكة لعقد المؤتمر امتدادًا لمساهمتها التنموية ومساعداتها إنسانيا وإغاثيا ومعونات للاجئين اليمنيين من خلال إعادة الإعمار ودعم البنك المركزي اليمني.

ويأتي تنظيم مؤتمر المانحين لليمن 2020 تأكيدًا دور المملكة العربية السعودية لدعم اليمن ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.

وتدعو المملكة الدول المانحة بالمبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر بالوقوف مع اليمن وشعبها.

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