سلطانة المعز الحلقة 16.. زوج غادة عبد الرازق يدمر علاقتها بأسرتها

سلطانة المعز الحلقة 16

نجح "نعيم" محمد عبد المغني في تدمير علاقة زوجته "سلطانة" غادة عبد الرازق بأسرتها بعدما صدقوا التهمة التي لفقها لها وهي المتاجرة في الآثار وتهريبها، مما جعل كل أهل منطقتها ينفروا منها، خاصة أسرتها وابنتها التي هربت من المنزل حتى لا ترى والدتها مرة أخرى، بالإضافة إلى والدة "سلطانة" التي لامتها على كل هذه التهم خاصة وأنها شوهت سمعة شقيقها "سلام" مستغلة وفاته، وحاولت "سلطانة" أن توضح لها الأمر وأنها ظلمت من قبل زوجها ولكن والدتها رفضت الاستماع لها.ودخلت "سلطانة" غادة عبد الرازق في حالة نفسية سيئة بسبب تصديق أسرتها لكل التهم الملفقة لها، وأن زوجها "نعيم" محمود عبد المغني نجح في أن يشوه سمعتها بين أهل منطقتها، مما زاد نية الانتقام في قلبها تجاهه، وتوعدت له بأنها سوف تخطط للانتقام منه.واكتشف "نعيم" محمود عبد المغني أن محاولة قتله أثناء سفره إلى الفتاة الأفريقية الهاربة، كانت بالاتفاق مع زوجته "سلطانة" غادة عبد الرازق رغم وجودها داخل السجن حينها، ولكنها سلطت عليه أحد رجالها، مما جعله يواجهها ويهددها بأنه سوف يعيدها إلى السجن مرة أخرى بالإضافة إلى أنه سوف يقتل أسرتها بالكامل، إذا حاولت المساس به مرة أخرى.اقرأ أيضا: