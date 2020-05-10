سلطانة المعز الحلقة 16.. زوج غادة عبد الرازق يدمر علاقتها بأسرتها
الأحد 10/مايو/2020 - 11:02 م
منار إبراهيمطباعة
شهدت أحداث الحلقة 16 من مسلسل سلطانة المعز الذي تخوض بطولته الفنانة غادة عبد الرازق العديد من الأحداث المثيرة والمفاجآت غير المتوقعة.
ودخلت "سلطانة" غادة عبد الرازق في حالة نفسية سيئة بسبب تصديق أسرتها لكل التهم الملفقة لها، وأن زوجها "نعيم" محمود عبد المغني نجح في أن يشوه سمعتها بين أهل منطقتها، مما زاد نية الانتقام في قلبها تجاهه، وتوعدت له بأنها سوف تخطط للانتقام منه.
واكتشف "نعيم" محمود عبد المغني أن محاولة قتله أثناء سفره إلى الفتاة الأفريقية الهاربة، كانت بالاتفاق مع زوجته "سلطانة" غادة عبد الرازق رغم وجودها داخل السجن حينها، ولكنها سلطت عليه أحد رجالها، مما جعله يواجهها ويهددها بأنه سوف يعيدها إلى السجن مرة أخرى بالإضافة إلى أنه سوف يقتل أسرتها بالكامل، إذا حاولت المساس به مرة أخرى.
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وحاول "حمدي" محمود البزاوي مساعدة "سلطانة" غادة عبد الرازق في البحث عن ابنتها التي هربت من منزلهم برفقة جارهم بسبب سوء سمعة والدتها، مما رأته "سلطانة" أنه جدعنة من "حمدي" الذي تشبث بها في الوقت الذي نفر منها أقرب الأقربون تخلوا عنها، وانتهت أحداث الحلقة بمقابلة "شمس" شقيق "نعيم" مع "ورد" زوجة سلام شقيق "سلطانة" في أحد المقاهي.، ومن المقرر أن تكشف الحلقة الجديدة علاقتهم ببعضهما البعض.
سلطانة المعز الحلقة 16نجح "نعيم" محمد عبد المغني في تدمير علاقة زوجته "سلطانة" غادة عبد الرازق بأسرتها بعدما صدقوا التهمة التي لفقها لها وهي المتاجرة في الآثار وتهريبها، مما جعل كل أهل منطقتها ينفروا منها، خاصة أسرتها وابنتها التي هربت من المنزل حتى لا ترى والدتها مرة أخرى، بالإضافة إلى والدة "سلطانة" التي لامتها على كل هذه التهم خاصة وأنها شوهت سمعة شقيقها "سلام" مستغلة وفاته، وحاولت "سلطانة" أن توضح لها الأمر وأنها ظلمت من قبل زوجها ولكن والدتها رفضت الاستماع لها.
ودخلت "سلطانة" غادة عبد الرازق في حالة نفسية سيئة بسبب تصديق أسرتها لكل التهم الملفقة لها، وأن زوجها "نعيم" محمود عبد المغني نجح في أن يشوه سمعتها بين أهل منطقتها، مما زاد نية الانتقام في قلبها تجاهه، وتوعدت له بأنها سوف تخطط للانتقام منه.
واكتشف "نعيم" محمود عبد المغني أن محاولة قتله أثناء سفره إلى الفتاة الأفريقية الهاربة، كانت بالاتفاق مع زوجته "سلطانة" غادة عبد الرازق رغم وجودها داخل السجن حينها، ولكنها سلطت عليه أحد رجالها، مما جعله يواجهها ويهددها بأنه سوف يعيدها إلى السجن مرة أخرى بالإضافة إلى أنه سوف يقتل أسرتها بالكامل، إذا حاولت المساس به مرة أخرى.
اقرأ أيضا:
وحاول "حمدي" محمود البزاوي مساعدة "سلطانة" غادة عبد الرازق في البحث عن ابنتها التي هربت من منزلهم برفقة جارهم بسبب سوء سمعة والدتها، مما رأته "سلطانة" أنه جدعنة من "حمدي" الذي تشبث بها في الوقت الذي نفر منها أقرب الأقربون تخلوا عنها، وانتهت أحداث الحلقة بمقابلة "شمس" شقيق "نعيم" مع "ورد" زوجة سلام شقيق "سلطانة" في أحد المقاهي.، ومن المقرر أن تكشف الحلقة الجديدة علاقتهم ببعضهما البعض.