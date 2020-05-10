«بعد ظهوره في الاختيار».. من هو الإرهابي «أبو صهيب» ؟

ظهر في حلقة الأمس مشهد أمير كرارة الذي يقوم بدور المنسي في مسلسل الاختيار وهو يعد خطة للتخلص من الإرهابي أبو صهيب والذي كان يطلق النار على الجنود ويهرب دون أن يلمحه أحد.وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن أبو صهيب-اسمه إبراهيم محمد فريج سلامة حمدان أبو عيطة الشهير بـ«أبو صهيب»-أحد أخطر القيادات التكفيرية بشمال سيناء.-محترف في القنص من مسافات طويلة ببنادق متعددة-جاء عبر الانفاق في سيناء وشارك في عمليات إرهابية بأفغانستان ونيجيريا-استعان به الإرهابيون وخصصوا له أجرا مرتفعا وحراسة مشددة ومخبأ منفصلا لا يعرفه إلا القليل منهم ودليل لا يعرفه أحد غيره-كان يتخذ من قرية التومة جنوبي الشيخ زويد بشمال سيناء مخبأ له-سقط بعد تبادل إطلاق النيران مع قوات الجيش الثاني، خلال تحركه على دراجة بخارية وخلفه فرد آخر، مما أدى إلى مقتله في ٩ ديسمبر ٢٠١٣-وألقت قوات الجيش الثاني الميداني القبض على مسعد حمدان سالم الذي (دليل أبو صهيب) بعد إصابته في الكمين