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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تسكين العائدين من الكويت بالمدن الجامعية في الجيزة (صور)

الأحد 10/مايو/2020 - 04:44 م
تسكين العائدين بالمدن
تسكين العائدين بالمدن الجامعية
أحمد أبو المحاسن
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وسط فرحة عارمة، استقبلت محافظة الجيزة منذ قليل، المصريين العائدين من الكويت، عقب وصولهم مطار القاهرة.

ويواصل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، متابعة أعمال الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، من التعامل مع المصريين العائدين من الخارج وتسكينهم بالأماكن التي حددتها المحافظة، مع تقديم جميع الاحتياجات اللازمة، طوال فترة الحظر.

وتواصل المحافظة، لليوم الثاني على التوالي، استقبال العالقين من دولة الكويت، وفق خطة المحافظة في توفير الحجر الصحي اللازم للمصريين العائدين.

وأكدت المحافظة أنه تم استقبال 179 مواطنًا مصريًا من مطار القاهرة، وتسكينهم في المدن الجامعية بعد إجراء الكشف الصحي عليهم.

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