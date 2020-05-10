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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طلب إحاطة حول بيع الكمامات الطبية المغشوشة

الأحد 10/مايو/2020 - 03:58 م
النائبة شادية خضير
النائبة شادية خضير
أشرف لاشين
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تقدمت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، عضو البرلمان العربي، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، مُوجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن بيع الكمامات الطبية غير مطابقة للمواصفات الصحية وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت "شادية" في نص طلب الإحاطة، إن هناك بعض الأشخاص مُعدومي الضمير يستغلون الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر إثر انتشار فيروس كورونا المُستجد، ويبيعون الكمامات غير الصالحة للاستخدام الطبي للجمهور بمختلف المحافظات عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مُطالبة الحكومة بشن حملات مُكثفة لضبط تلك المستلزمات الطبية والوقائية غير صالحة وتقديم أصحاب تلك الأعمال التجارية للمحاكمة.

وطالبت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، عضو البرلمان العربي، الحكومة بالتعامل مع قضايا الكمامات والمطهرات والمنظفات والمستلزمات والأدوية المغشوشة كقضية أمن قومي لأن هؤلاء التجار يتسببون في الإضرار العمد للمواطنين بشكل مباشر.

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