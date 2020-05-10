تامر حسني يهنئ زوجته بعيد ميلادها: «أغلى إنسانة في حياتي» (فيديو)
الأحد 10/مايو/2020 - 03:54 م
ياسمين عباسطباعة
احتفل النجم تامر حسني بعيد ميلاد زوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، على أنغام أغنيته "كل سنة وأنت طيب"، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ووجه تامر حسني رسالة لزوجته بمناسبة عيد ميلادها، قائلًا: "كل سنة وأنتٍ أغلى إنسانة في حياتي، كل سنة وأنتٍ حبيبتي، كل سنة وأنت أجمل وأحن ماما ربنا يخليكي ليا ولأولادنا اللهم آمين"، وتفاعل معه الآلاف من متابعيه مهنئين زوجته بعيد ميلادها.
كان آخر أعمال الفنان تامر حسني، الغناء ضمن أوبريت "أنت أقوى" بمشاركة محمد منير، سميرة سعيد، صابر الرباعي، وائل جسار، كارول سماحة، ومن كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، وقام بإخراج الكليب طارق العريان. شاهد
ووجه تامر حسني رسالة لزوجته بمناسبة عيد ميلادها، قائلًا: "كل سنة وأنتٍ أغلى إنسانة في حياتي، كل سنة وأنتٍ حبيبتي، كل سنة وأنت أجمل وأحن ماما ربنا يخليكي ليا ولأولادنا اللهم آمين"، وتفاعل معه الآلاف من متابعيه مهنئين زوجته بعيد ميلادها.
كان آخر أعمال الفنان تامر حسني، الغناء ضمن أوبريت "أنت أقوى" بمشاركة محمد منير، سميرة سعيد، صابر الرباعي، وائل جسار، كارول سماحة، ومن كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، وقام بإخراج الكليب طارق العريان. شاهد