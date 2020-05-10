القوى العاملة تفض إضراب 1200 عامل بأحد مصانع الإسماعيلية

أعلنت وزارة القوى العاملة من خلال مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية عن فض إضراب 1200 عامل بمصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيليّة، وذلك بعد توقف العمال عن العمل داخل صالات الإنتاج، مطالبين بصرف أجورهم المتأخرة عن أبريل 2020 وامتنعوا عن أداء مهام عملهم وأوقفوا خطوط الإنتاج بالكامل داخل المصنع.وأصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهات عاجلة لمدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية ياسر سعيد، بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق الودية.وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنه بمتابعة آخر تطورات الموقف حول إضراب العاملين بالشركة، تلقى وزير القوى العاملة من خلال مرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة ما يفيد بتمكن المديرية من فض إضراب ١٢٠٠ عامل بالمصنع.وأشار إلى أن مدير المديرية قام، تنفيذًا لتوجيهات الوزير بالانتقال إلى مقر المصنع والاجتماع مع ممثلي أصحاب الشركة - رأس مال هندي، حيث تبين بالبحث مرور الشركة بضائقة مالية نتيجة تداعيات فيروس كورونا، وعدم قدرة عملائها في الوفاء بالتزاماتهم في مواعيدها، ما أدى إلى الأضرار بموقفها المالي، وعدم توفر السيولة اللازمة لصرف أجور العمال بالمصنع والتي تقدر بحوالي خمسة ملايين جنيه شهريا.وتم الاتفاق على أن يتم منح الشركة مهلة لتدبير المبالغ اللازمة لصرف الأجور على أن يتم الصرف يوم الأحد ١٧ مايو الجاري على أن يمنح العمّال إجازة لمدة أسبوع حتى تاريخ صرف الأجور، مشددَا على إدارة الشركة بضرورة العمل بجدية على صرف الأجور والرواتب العاملين في الموعد المتفق عليه.في نفس السياق، طالب وزير القوى العاملة مديريات القوى العاملة بالجمهورية بالتواجد داخل مناطق العمل والإنتاج للتعرف على مشاكل العاملين، ومحاولة احتوائها، لمساعدة طرفي العملية الإنتاجية لتحقيق مزيد من التفاهمات المشتركة.