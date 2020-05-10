يسرا رفقة خالد أنور: «هشام حبيب قلب أمه»

شاركت الفنانة يسرا، متابعيها، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة جديدة لها من كواليس مسلسل "خيانة عهد" المعروض حاليًا خلال شهر رمضان المبارك.وظهرت يسرا في الصورة رفقة الممثل الشاب خالد أنور، الذى جسد دور ابنها "هشام" في المسلسل، وعلقت عليها قائلة: "هشام حبيب قلب أمه"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهني وخالد أنور، من إخراج سامح عبد‏العزيز، تأليف أحمد عادل وأمين جمال‎، وهو إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد".