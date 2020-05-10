«الإفتاء» تحتفى بذكرى غزوة بدر الكبرى

احتفت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بذكرى غزوة بدر الكبرى، أول معركة في سبيل الدفاع عن الدين والوطن والكرامة.وذكرت الدار، أن غزوة بدر الكبرى كانت أول معركة في سبيل الدفاع عن الدين والوطن والكرامة سماها القرآن الكريم بيوم الفرقان نستلهم منها دروسًا متجددة في الوطنية والكرامة والجد والاجتهاد وفي الحياة.وتحل اليوم الأحد ذكرى غزوة بدر الكبرى، التي وقعت في السابع عشر من رمضان في العام الثاني من الهجرة، وتعد أول معركة في الإسلام قامت بين الحق والباطل، لذلك سميت يوم الفرقان، وكانت البداية حينما خرج المسلمون للقاء قافلة أبوسفيان ولم يكونوا خارجين للقتال، ولكن الله أراد لهم النصرة والعزة للإسلام واستئصال شوكة الكفر.