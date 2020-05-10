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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

شروق العطار وبشير شوشة يقدمان «جراج السينما» (فيديو)

الأحد 10/مايو/2020 - 03:44 م
جراج السينما
جراج السينما
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تنطلق أولى حلقات برنامج "جراج ستودیو" على المنصات الإلكترونية المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، الأسبوع المقبل، من تقديم الإعلامية شروق العطار و"اليوتيوبر" بشير شوشة.

ويأتي البرنامج إحياء للتجارب البرامجية مثل "نادي السينما" و"بانوراما فرنسية" و"أوسكار" و"حدث بالفعل" و"تاكسي السھرة".

ويشارك في صناعة البرنامج المخرج مايكل عادل، ومدير التصویر فادي الصاوي، ومھندس الصوت یوسف المیھي، ومهندس الديكور إبراھیم خرما، ویشارك في الجانب البحثي الصحفي عمرو شاھین، وفي الإنتاج رامي فرنسيس.

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