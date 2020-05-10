ارتفاع عدد السكان بأكثر من ربع مليون نسمة خلال 3 أشهر

واصلت أعداد السكان ارتفاعها بأكثر من ربع مليون نسمة بعد كسر حاجز المائة مليون الأولى، فى غضون 3 أشهر فقط، لتسجل الساعة السكانية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلوغ عدد سكان مصر بالداخل 100.365 مليون نسمة.واحتفظت محافظة القاهرة بالنصيب الأكبر من سكان الجمهورية بعدد 9.941 مليون نسمة، يليها محافظة الجيزة بعدد 9.098 مليون نسمة، ثم محافظة الشرقية 7.555 مليون نسمة، الدقهلية 6.797 مليون نسمة، القليوبية 5.893 مليون نسمة.وتصدرت المنيا محافظات الصعيد من حيث عدد السكان بـ5.909 مليون نسمة، يليها محافظة سوهاج بعدد 5.352 مليون نسمة، وأسيوط 4.772 مليون نسمة، الفيوم 3.848 مليون نسمة.بينما تذيلت القائمة محافظات جنوب سيناء 108.7 ألف نسمة، الوادى الجديد 254.3 ألف نسمة، محافظة البحر الأحمر 382 ألف نسمة، جنوب سيناء 450.5 ألف نسمة.كان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، قد أعلن فى 11 فبراير الماضى ارتفاع عدد سكان مصر بالداخل إلى 100 مليون نسمة، حيث بلغ متوسط الزيادة السكانية اليومية (الفرق بين المواليد والوفيات) خلال عام 2019، بلغ 4813 نسمة، أي 201 فرد كل ساعة ويعادل 3.3 فرد كل دقيقة.