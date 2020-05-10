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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة التعديات عن أراضي الدولة بسيوة (صور)

الأحد 10/مايو/2020 - 03:40 م
إزالة التعديات
إزالة التعديات
ياسمين شعيب
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قاد اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الأحد، حملة مكبرة لتنفيذ قراري إزالة رقم 33 و35 بمناطق (دهيبة، خميسة) بقرية المراقي بمساحة 173 متر مربع مباني ومساحة 28.5 فدان أرض زراعية.

وأوضح الحصيوي، تم استرداد عدد 50 فدان بواقع 3 طلبات تقنين لم يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتقنين ولم يتم التعامل مع الأرض سواء بالمباني أو الزراعات وهي من أملاك الدولة ليصبح إجمالي ما تم استرداده اليوم 78.5 فدان أرض ملك الدولة.

وأضاف رئيس المركز بأنه يتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين علي أراضي الدولة خلال هذه الفترة بالتزامن مع جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على أنه سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعدى على أراضى الدولة خلال الفترة الحالية وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإحالة المخالفات الي النيابة العسكرية والتصدي بكل حزم لكافة أعمال البناء المخالفة.

وناشد محافظ مطروح المواطنين بالالتزام بالقوانين والضوابط واحترام القانون وعدم التعدي على أملاك الدولة بالبناء العشوائي بدون تقنين حيث سيتم تطبيق القانون على الجميع بكل حسم للحفاظ على أملاك الدولة خاصةً في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

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