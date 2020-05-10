نور اللبنانية تتألق بالأبيض على «إنستجرام» (صور)

شاركت الفنانة اللبنانية نور متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور جديدة لها.وظهرت "نور" بإطلالة جذابة، مرتدية بلوزة باللون الأبيض، وظهر شعرها منسدلًا على كتفيها، ووضعت "مكياج" أبرز جمال ملامحها، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.وتشارك "نور" في مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة محمد رمضان، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين.وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.