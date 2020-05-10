مخرج مسلسل «الساحر» يكشف موعد عرض آخر حلقاته

كشف المنتج والمخرج إياد الخزوز من مقر إقامته بكندا، أن آخر حلقات الجزء الأول من مسلسل "الساحر" الذي يتم عرضه على مجموعة قنوات "أبو ظبي" ستكون اليوم الأحد.وأضاف "الخزوز" في بيان صحفي له، أنه تحمس لفكرة العمل التي عرضتها عليه المؤلفة سلام كسيري وخصوصا أنها فكرة جديدة ومختلفة.إياد الخزوز هو مخرج ومنتج قدم العديد من الأعمال الهامة، سواء منتجا أو مخرجا ومنها "سمر قند" و"أبناء القلعة"، الذي نال عنه وسام الملك عبد الله بن الحسين عام 2018، من جلالة الملك عبدالله ملك الأردن، ونال وسام الملك حسين للعطاء المميز عام 2002."الساحر" من بطولة النجمين عابد الفهد وستيفاني صليبا، وتأليف سلام كسيري وهو من قسمين أخرج أولهما محمد لطفي، والثاني عامر الفهد، ويتناول العمل عالم التنمية البشرية ونجوم السوشيال ميديا والدجل في إطار درامي مشوق.