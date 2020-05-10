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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصرع زعيم «عصابة سلاح» فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسيوط

الأحد 10/مايو/2020 - 03:35 م
مصرع زعيم عصابة
مصرع زعيم عصابة
مريم جبل - عمرو المزيدي
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أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائي في أسيوط قيام أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، ومُقيم بدائرة مركز شرطة البداري بأسيوط، والمطلوب ضبطه وإحضاره في قضية اتجار في الأسلحة النارية والذخائر، ومحكوم عليه بالإعدام غيابيًا في قضية قتل عمد، بتزعم تشكيل عصابي تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر.

ويضم التشكيل 7 عناصر إجرامية من بينهم اثنان مطلوب التنفيذ عليهما في حكمين بالسجن المؤبد لكل منهما، مُتخذين من محل إقامتهما بدائرة المركز مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تمَّ استهدافهما بمأموريات برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة قطاع الأمن المركزي وإدارة البحث الجنائي بمديريتي أمن أسيوط وسوهاج، مدعومين بمجموعات قتالية، ولدى وصول القوات أطلق عناصر التشكيل أعيرة نارية تجاهها على الفور وأحكمت القوات التعامل حتى تمَّ إسكات مصدر النيران وأمكن ضبطهم وتبين إصابة زعيم التشكيل بأعيرة نارية بأنحاء متفرقة ومصرعه أثناء نقله للمستشفى.

كما تبين إصابة أحد أفراد التشكيل بطلق ناري بالساق اليسري وتمَّ نقله للمستشفى تحت الحراسة اللازمة، وعُثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية و11 خزينة وكميات كبيرة من الطلقات لذات العيار وفرد رصاص.

وتمَّ ضبط ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بمنزل العنصر الإجرامي المذكور عُثر بداخلها على أجزاء من أسلحة نارية معدة للتصنيع، وأدوات التصنيع.

وجرى تأمين تنفيذ 24 قرار إزالة من بينها منزلين خاصين بزعيم التشكيل الإجرامى المذكور بدائرة المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي هذا استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جميع الأنشطة الإجرامية وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.

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