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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة أسوان تعلن جوائز النشر العلمي لعام 2019

الأحد 10/مايو/2020 - 03:33 م
جامعة أسوان
جامعة أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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أقر مجلس جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة،  نتائج أبحاث المتقدمين لنيل جائزة الجامعة للنشر العلمي عن عام 2019

وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان،  علي أن جامعة أسوان تبؤت مكانة علمية وبحثية طيبة من بين الجامعات العالمية، وقدحققت الجامعة مراكز متقدمة في تصنيف التايمز البريطاني، ويأتي ذلك في إطار حرص الجامعة علي تشجيع البحث العلمي لدي اعضاء هيئة التدريس وطلابها.

وأوضح الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بقطاع البحث العلمي ونعمل علي تسخير كافة إمكانيات الجامعة  لتعظيم الاستفادة من البحث العلمي ونشر الأبحاث في المجلات العلمية الدولية وهذا أعطي لجامعة أسوان تصنيفا علميا متقدما، وقد تكونت لجنة فحص جوائز النشر من الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد عبدالعزيز مهلل والدكتور حسن خزيم.

وجاءت النتائج كالتالي: حصول الدكتور محمد نجيب راشد علي جائزة الجامعة التقديرية في العلوم الأساسية وحصول الدكتور محمد محمود علي والدكتور محمد عبدالمنعم رسلان علي جائزة الجامعة للتفوق في العلوم الهندسية

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