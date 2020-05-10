الدفاع الروسية: طائرة عسكرية تساعد إيطاليا في مكافحة كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة خامسة تابعة للقوات الجوية الروسية على متنها عسكريون روس، ساعدوا إيطاليا في مكافحة وباء كورونا، أقلعت من مدينة فيرونا الإيطالية متوجهة إلى روسيا.أضافت وزارة الدفاع الروسية، في بيان الأحد، أن الطائرة من نوع "إيل ــ 76" للنقل العسكري، وتحمل على متنها العسكريين والمعدات الخاصة لوحدة وزارة الدفاع الروسية، التي قامت بمساعدة إيطاليا في مكافحة انتشار عدوى الفيروس التاجي.ووصلت 15 طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية مارس الماضي إلى إيطاليا، وعلى متنها مختصون عسكريون في علم الأوبئة وخبراء من وزارة الدفاع وفرق طبية وتمريضية لمكافحة فيروس "كوفيد - 19"، إضافة إلى معدات الفحص وتدابير التطهير.