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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جامعة القاهرة: عيادة طبية متكاملة ومطهرات للعائدين من الخارج

الأحد 10/مايو/2020 - 03:28 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
إسراء جمال
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قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن المدينة الجامعية للطلاب بالجيزة استقبلت، حتى الآن، 3 أفواج من العائدين بالخارج، وتم تسكينهم وتوفير كافة سبل الإقامة والإعاشة لهم.

أضاف رئيس جامعة القاهرة أن الدولة والجامعة توليان اهتمامًا كبيرًا بملف العائدين من الخارج، مؤكدًا أن مصر لا تهمل أبناءها، وماتم إنجازه في هذا الملف كبير جدًا.

وأكد الخشت أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتجهيز المدن الجامعية لاستقبال العائدين من الخارج، كما تم توفير 4 وجبات يومية لهم، إضافة إلى كميات كبيرة من المشروبات والعصائر، وفتح الكافيتريا بكامل طاقتها، وتم التأكد من توفر كافة سبل الراحة لهم مع التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لسلامتهم.

وأشار إلى أنه تم إعداد عيادة طبية متكاملة على مدار الـ24 ساعة، وتوفير المبيت اللازم للأطباء المقيمين، كما تم توفير كميات كبيرة من مطهرات اليدين والصابون السائل، مع التعقيم المستمر للمباني والغرف بشكل دوري، وتم توزيع كمامات وقفازات وجميع الأدوات اللازمة للوقاية الشخصية، إلى جانب توفير خدمة تغيير العملات للتسهيل عليهم.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على أن الدولة والجامعة لم تترك مجالا للشكاوى أو الاعتراضات حيث تم اتخاذ كل الاجراءات اللازمة والتي سهلت الأمر على جميع العائدين من الخارج، لافتًا إلى أن التجهيزات التي تم إعدادها على أعلى مستوى كانت السبب في عدم وجود شكاوى أو اعتراضات.

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