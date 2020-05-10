«تموين السويس»: توريد 9 آلاف طن قمح محلي لصومعة عتاقة

تواصل مديرية التموين بالسويس، استقبال توريد القمح المحلي من المزارعين بالمحافظة، والتي يتم تخزينها بصومعة عتاقة التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين، موضحا أنه ورد لصومعة عتاقة بالسويس حتى صباح اليوم الأحد، 8975،945 طن قمح محلي منذ بداية توريد القمح المحلي، وذلك من خلال لجنة استلام القمح المكونة من مديرية التموين وهيئة السلامة والغذاء ومديرية الزراعة وجمعية القبانين وأمين العهده.وقال عماد زين العابدين مدير التموين بالسويس، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن لجنة استلام القمح المحلي، تواصل عملها حتى اليوم الأحد، ومنذ بداية الموسم ورد حتى الآن 8975،945 طن قمح محلي، وتقوم اللجنة باستلام أطنان القمح من المزارعين وطبقا للمواصفات المحددة من قبل اللجنة بعد حساب نسبة الرطوبة ودرجة نظافة القمح ويتم فرز واستلامها وتخزينها بصومعة عتاقة بمحافظة السويس بسعة تخزينة 60 ألف طن، وما زال العمل مستمرا على استقبال أطنان القمح المحلي من المزارعين تحت إشراف كامل من مديرية التموين.