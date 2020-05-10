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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

1.1 مليون جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة بالمنوفية

الأحد 10/مايو/2020 - 03:22 م
منحة للعمالة غير
منحة للعمالة غير المنتظمة
دعاء جابر
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أعلنت مديرية القوى العاملة بالمنوفية، صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة من المسجلين لدى إدارة العمالة لديها لنحو 2258 عاملا غير منتظم بقيمة مليون و129 ألف جنيه، كما تم منح 40 شهادة "أمان" لهذه الفئة بقيمة 20 ألف جنيه.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من مدير المديرية عفيفي محمد عفيفي، أشار فيه إلى أن المديرية قامت خلال أبريل الماضي بصرف 106 آلاف جنيه لنحو 85 عاملا غير منتظم في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية، تمثلت في صرف 80 ألف جنيه كتعويض لحوادث الطرق لنحو 16 عاملا، و12 ألف جنيه منحة رعاية اجتماعية للمواليد لنحو 64 عاملا، فضلا عن صرف نفس المبلغ لـ 4 حالات منحة زواج، وصرف 2000 جنيه منحة وفاة أحد الأقارب العمال.

كما قامت المديرية، قبل تعليمات وزير القوى العاملة بإيقاف العمل مؤقتا بخطط التفتيش الدوري المعمول بها بصفة مؤقتة اعتبارا من 25 مارس الماضي، لحين انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتفتيش على 110 منشآت صناعية بواسطة مكاتب العمل والسلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة لمواجهة (كوفيد - 19).

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