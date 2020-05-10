طبيب فيروسات يكشف سبب ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا (فيديو)

قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات بكلية طب جامعة الزقازيق، إن عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي، تسبب في زيادة مخيفة بعدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، وسنصل لأسوأ إحصائيات ممكن أن نراها.وشدد شاهين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، على ضرورة الالتزام بالضوابط الاحترازية لأنه لا يوجد تطعيم أو مصل لذلك نؤكد على أهمية عامل التباعد الاجتماعي.وأشار إلى أن مصر تمر الآن بالمرحلة الثالثة من انتشار فيروس كورنا، موضحًا أن الإصابات في الشهور الأولى كانت نتيجة لمخالطين أتوا من الخارج أما الآن أصبحت العدوى عدوى مجتمعية، منوهًا على أن التباعد الاجتماعي أصبح ضرورة حتمية مع الالتزام بالإجراءات الوقائية سواء ارتداء الكمامات أو القفازات أو الاحترازية من حيث عمليات التطهير والتعقيم.