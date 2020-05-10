محافظ سوهاج يتفقد أعمال ترحيل خطوط مياه الشرب (صور)

وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بتطبيق معايير الأمن والسلامة المهنية حفاظا على سلامة المواطنين، خلال تفقده تنفيذ أعمال ترحيل خطوط مياه الشرب والصرف الصحي التى تعترض مسار إنشاء كوبري ميدان الثقافة، وذلك خلال جولة ليلية ميدانية بحي شرق سوهاج تفقد خلالها أعمال كوبري الثقافة والكورنيش الغربي.وشهد المحافظ، تسليم شارع أسيوط سوهاج للشركة المنفذة لكوبري الثقافة وذلك بحضور مهندسي الشركات المنفذة وإدارة مرور سوهاج، وعاطف الصمطي رئيس حي شرق سوهاج، مشددا على سرعة إنجاز الأعمال والالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة للانتهاء من ترحيل الخطوط، وتنسيق وتجميل المنطقة ورد الشيء لأصله.يذكر أن عملية ترحيل خطوط المياه والصرف الصحي تقوم بها شركة مياه الشرب بتكلفة 20 مليون جنيه، حيث تخدم مناطق "الثقافة، والعروبة، وشارع أسيوط سوهاج، وشارع المحطة"، كما سيحقق مشروع إنشاء كوبري ميدان الثقافة السيولة المرورية المطلوبة بوسط مدينة سوهاج بتكلفة استثمارية 300 مليون جنيه، ويخفف الاازدحام المروري، حيث سيصل عرضه إلى 15 مترا، ليضم 3 حارات مرورية للسيارات لتجنب التداخل بين الإتجاهات المختلفة.كما تفقد المحافظ سيارتين جديدتين بالكورنيش الغربي، "مكنسة أوتوماتيك" تم تزويد الوحدة المحلية لحي شرق بهما بتكلفة 2 مليون جنيه، وهما متعددتا الأغراض لإزالة الأتربة وغسل الأرصفة.