محافظ سوهاج يتفقد أعمال ترحيل خطوط مياه الشرب (صور)

محافظ سوهاج يتفقد أعمال ترحيل خطوط مياه الشرب (صور)
الأحد 10/مايو/2020 - 03:15 م
محمود عبد العالطباعة
وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بتطبيق معايير الأمن والسلامة المهنية حفاظا على سلامة المواطنين، خلال تفقده تنفيذ أعمال ترحيل خطوط مياه الشرب والصرف الصحي التى تعترض مسار إنشاء كوبري ميدان الثقافة، وذلك خلال جولة ليلية ميدانية بحي شرق سوهاج تفقد خلالها أعمال كوبري الثقافة والكورنيش الغربي.
وشهد المحافظ، تسليم شارع أسيوط سوهاج للشركة المنفذة لكوبري الثقافة وذلك بحضور مهندسي الشركات المنفذة وإدارة مرور سوهاج، وعاطف الصمطي رئيس حي شرق سوهاج، مشددا على سرعة إنجاز الأعمال والالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة للانتهاء من ترحيل الخطوط، وتنسيق وتجميل المنطقة ورد الشيء لأصله.
يذكر أن عملية ترحيل خطوط المياه والصرف الصحي تقوم بها شركة مياه الشرب بتكلفة 20 مليون جنيه، حيث تخدم مناطق "الثقافة، والعروبة، وشارع أسيوط سوهاج، وشارع المحطة"، كما سيحقق مشروع إنشاء كوبري ميدان الثقافة السيولة المرورية المطلوبة بوسط مدينة سوهاج بتكلفة استثمارية 300 مليون جنيه، ويخفف الاازدحام المروري، حيث سيصل عرضه إلى 15 مترا، ليضم 3 حارات مرورية للسيارات لتجنب التداخل بين الإتجاهات المختلفة.
كما تفقد المحافظ سيارتين جديدتين بالكورنيش الغربي، "مكنسة أوتوماتيك" تم تزويد الوحدة المحلية لحي شرق بهما بتكلفة 2 مليون جنيه، وهما متعددتا الأغراض لإزالة الأتربة وغسل الأرصفة.
وشهد المحافظ، تسليم شارع أسيوط سوهاج للشركة المنفذة لكوبري الثقافة وذلك بحضور مهندسي الشركات المنفذة وإدارة مرور سوهاج، وعاطف الصمطي رئيس حي شرق سوهاج، مشددا على سرعة إنجاز الأعمال والالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة للانتهاء من ترحيل الخطوط، وتنسيق وتجميل المنطقة ورد الشيء لأصله.
يذكر أن عملية ترحيل خطوط المياه والصرف الصحي تقوم بها شركة مياه الشرب بتكلفة 20 مليون جنيه، حيث تخدم مناطق "الثقافة، والعروبة، وشارع أسيوط سوهاج، وشارع المحطة"، كما سيحقق مشروع إنشاء كوبري ميدان الثقافة السيولة المرورية المطلوبة بوسط مدينة سوهاج بتكلفة استثمارية 300 مليون جنيه، ويخفف الاازدحام المروري، حيث سيصل عرضه إلى 15 مترا، ليضم 3 حارات مرورية للسيارات لتجنب التداخل بين الإتجاهات المختلفة.
كما تفقد المحافظ سيارتين جديدتين بالكورنيش الغربي، "مكنسة أوتوماتيك" تم تزويد الوحدة المحلية لحي شرق بهما بتكلفة 2 مليون جنيه، وهما متعددتا الأغراض لإزالة الأتربة وغسل الأرصفة.