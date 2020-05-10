فيينا: الاتحاد الأوروبي يحتاج للتضامن أكثر من أي وقت مضى

أكد ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا، اليوم، أن أوروبا فى ظل جائحة كورونا بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى التضامن والتعاون المشترك لتجاوز المحنة الراهنة، خاصة فى مجال العلاج والخدمات الصحية وفى شقها الاقتصادي المتعلق بالركود وارتفاع معدلات البطالة.وقال شالينبرج، فى تصريحات اليوم الاحد بمناسبة احتفالات يوم أوروبا، إن النمسا وبالتعاون مع بقية شركائنا الأوروبيين يمكننا توحيد الجهود وتكثيف تبادل الخبرات من أجل الوصول معا الى بر الأمان، معتبرا أن بعض الدول الاوروبية عانت أكثر من غيرها ولكن ستبقى وحدة الصف والتنسيق المشترك قائمة لعبور أزمة الوباء.وذكر وزير خارجية النمسا أن الاتحاد الاوروبي هو جزء من أحد أكبر مشاريع السلام في العالم، موضحا أن نبذ الخلافات والمصالح الفردية الضيقة يمكننا من معالجة التحديات العالمية بشكل أفضل.