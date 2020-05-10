توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية على أهالي دسوق بكفر الشيخ (صور)

قام حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ، بتوزيع 2000 كرتونة مواد غذائية، بمركز دسوق، على الأسر الأكثر احتياجًا، والفئات المتضررة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، ضمن مبادرة "حياة كريمة لشعب عظيم".يأتي هذا في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام، والنائب الأول لرئيس الحزب.جاء ذلك تحت إشراف المهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب بمحافظة كفر الشيخ، والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم بالمحافظة.وقال المهندس عادل النجار، امين الحزب بمركز دسوق، إنه في إطار مبادرة حياة كريمة جرى توزيع 2000 كرتونة غذائية، بقرى المركز للأسر الأكثر احتياجًا بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك باشراف مصطفى عامر، امين التنظيم بالمركز، حيث تم التوزيع بقرى شباس الملح، وشباس الشهداء، وسنهور المدينة، ومحلة ابوعلى، وكفرابراهيم، والصافية، وكفرمجر، ودمنكة، والعجوزين، وغيرها.يأتي هذا فى إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق العديد من الفعاليات والمبادرات المجتمعية، التى ينظمها الحزب، فى جميع المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين.