رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 مايو 2020 الموافق 17 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية على أهالي دسوق بكفر الشيخ (صور)

الأحد 10/مايو/2020 - 03:11 م
مواد غذائية
مواد غذائية
عمرو الشامي
طباعة

قام حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ، بتوزيع 2000 كرتونة مواد غذائية، بمركز دسوق، على الأسر الأكثر احتياجًا، والفئات المتضررة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، ضمن مبادرة "حياة كريمة لشعب عظيم".

يأتي هذا في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام، والنائب الأول لرئيس الحزب.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب بمحافظة كفر الشيخ، والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم بالمحافظة.

وقال المهندس عادل النجار، امين الحزب بمركز دسوق، إنه في إطار مبادرة حياة كريمة جرى توزيع 2000 كرتونة غذائية، بقرى المركز للأسر الأكثر احتياجًا بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك باشراف مصطفى عامر، امين التنظيم بالمركز، حيث تم التوزيع بقرى شباس الملح، وشباس الشهداء، وسنهور المدينة، ومحلة ابوعلى، وكفرابراهيم، والصافية، وكفرمجر، ودمنكة، والعجوزين، وغيرها.

يأتي هذا فى إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق العديد من الفعاليات والمبادرات المجتمعية، التى ينظمها الحزب، فى جميع المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين.

موضوعات متعلقة

أول تعليق من هشام طلعت مصطفى على أزمة إعلان مدينتى (فيديو)

هل البطيخ مسرطن؟ مسؤول بـ«الزراعة» يحسم الجدل

صبرى فواز: لا أحب محمد صبحى.. و«جمل يابا الحاج» تنطبق على هذه الفنانة

وزيرة الصحة: 225 مصابًا بكورونا دون أعراض أمس

الصور

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

image description

آخر قمر عملاق فى 2020

image description

استمرار سوق قرية المتانية في العياط

الأكثر قراءة

مصرع زعيم «عصابة سلاح» فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسيوط

حقيقة إصابة جميع الموظفين ببنك القاهرة فرع طلعت حرب بفيروس كورونا

صبرى فواز: لا أحب محمد صبحى.. و«جمل يابا الحاج» تنطبق على هذه الفنانة

هجوم إيرانى على منشآت حيوية إسرائيلية

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

أغرب حكاية عن فوازير رمضان.. قدمها فنان كبير بـ«بدلات رقص وملايات لف»

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

نجم الساعة

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

الصحة

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

ألمانيا: لا مشكلة في زيارة الأجداد مع الالتزام بقواعد السلامة الصحية

منوعات

طريقة رفع البحث على المنصة التعليمية إدمودو Edmodo

لا مكان لمرضى جدد.. كورونا يعصف بالمكسيك

راكب أمواج ينجو من هجوم قرش في أستراليا

باحثون: «الأرض» قد تتعرض لدرجات حرارة تتجاوز التحمل البشرى

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا وضرورة تعبئة الموارد المحلية
د. منى حلمى
مات بكِلية متعددة الأكياس.. وعاش بشخصية متعددة المواهب
ماجد حبته
كورونا قد يصبح وديعًا!
د.أحمد الخميسى
توماس راسل.. مذكرات حكمدار القاهرة
المزيد

الثقافة

بيت الست وسيلة ينظم أمسية «أون لاين».. الليلة

«ثقافة الأردن» تعلن أسماء الفائزين فى «موهبتى من بيتى»

كيفية عمل فانوس رمضان في المنزل (فيديو)

«النسوية للرجال» قريبًا عن دار العربي للنشر